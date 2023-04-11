Рада звільнила від податку на нерухомість власників майна, яке постраждало внаслідок бойових дій

Верховна Рада під час засідання 11 квітня прийняла в цілому законопроєкт №7632 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від cплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно". Рішення підтримав 281 народний депутат.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податків та митної політики Ярослав Железняк.

Законопроєкт пропонує внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення особливості нарахування та сплати податку на нерухоме майно за 2022 рік та за наступні податкові звітні періоди, включаючи рік, в якому сплине трирічний строк з дати скасування воєнного стану.

Зокрема, у Податковому кодексі закріплять норму про не нарахування та не сплату податку на нерухоме майно з місяця, в якому відбулося руйнування об’єкта. Уточнюємо, що власник нерухомості має отримати підтверджувальний акт огляду об’єкта, складеного органом державної влади (наприклад, ДСНС України чи її територіальним органом) чи органом місцевого самоврядування.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев уточнив, що законопроєкт також передбачає звільнення біженців від подання декларації в Україні, якщо вони отримали за кордоном допомогу від іноземних держав та організацій.

Законопроект також виправив колізію із переліком окупованих територій: затверджений Мінреінтеграції перелік застосовуватиметься податковою у повному обсязі.

Утончнюємо, що звільнення плати за землю та податку на нерухомість для фізичних та юридичних осіб застосовуватиметься, якщо земельна ділянка/об'єкт розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях.

Водночас норми не поширюється на земельні ділянки, бойові дії на яких або тимчасова окупація РФ яких завершилися до 1 травня 2022 року.

Нагадаємо, уряд також пропонує скасувати оподатковування компенсацій за іпотечними кредитами. Йдеться про компенсації кредитів, які надаються відповідно до затверджених урядом умов забезпечення Українською фінансовою житловою компанією доступного іпотечного кредитування громадян.