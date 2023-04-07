"єОселя": Кабмін пропонує скасувати оподатковування компенсацій за іпотечними кредитами

Кабінет міністрів подасть до Верховної Ради законопроект, що передбачає невключення до оподатковуваного доходу платників податку компенсацію першого внеску за кредитом, забезпеченим іпотекою, отриманою згідно програми "єОселя".

Як повідомив у Telegram-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, документ було схвалено на засіданні Кабміну 7 квітня. Ним пропонується внести відповідні зміни до пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу.

Йдеться про компенсації кредитів, які надаються відповідно до затверджених урядом умов забезпечення Українською фінансовою житловою компанією доступного іпотечного кредитування громадян.

Згідно запропонованої норми, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включатиметься дохід, отриманий ним як додаткове благо, у вигляді сплаченої на користь фізособи-позичальника компенсації першого внеску за кредитом, забезпеченим іпотекою; частини процентної ставки чи частини суми повернення кредиту.

"Наразі в Україні діє програма "єОселя", якою можуть скористатися військовослужбовці, захисники України, медичні працівники, науковці, вчителі. Згідно із законопроектом, не потрібно буде сплачувати ані 18% податку на доходи фізичних осіб, ані 1,5% військового збору. Це зменшить фінансовий тиск на родини, які отримали житло та виплачують кредит", - зазначив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, загалом вже майже 1 тисяча родин отримали житло завдяки програмі "єОселя". Пільгових кредитів видано на суму 1,2 мільярда гривень. Нагадаємо, що почали їх видавати ще в жовтні 2022 року.