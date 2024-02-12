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РФ уже нанесла инфраструктуре Украины ущерб на $155 млрд: что пострадало больше всего

РФ уже нанесла инфраструктуре Украины ущерб на $155 млрд: что пострадало больше всего
Спасатели разбирают конструкции разрушенного здания. Фото: Тelegram президента Владимира Зеленского

По состоянию на январь 2024 года общий объем ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за военных действий, составляет почти $155 млрд. В эту сумму входят также ущерб, нанесенный Украине из-за подрыва Россией Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

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Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE Institute).

Согласно данным аналитического центра, общий рост ущерба связан с повреждением и разрушением объектов инфраструктуры, жилищного фонда, промышленности, энергетики, образования и здравоохранения.

Наиболее значительный ущерб отмечается в жилищном фонде, который составляет более $58,9 млрд из-за разрушения более 250 тысяч зданий.

Фото 2 — РФ уже нанесла инфраструктуре Украины ущерб на $155 млрд: что пострадало больше всего

"Из них — 222 тысячи частных домов, более 27 тысяч — многоквартирных и 526 общежитий. По сравнению с отчетом на конец 2023 года эта сумма увеличилась на $4.8 млрд. Среди регионов, где зафиксировано больше всего разрушенных жилых зданий, — Донецкая, Киевская, Луганская, Харьковская, Черниговская и Херсонская", – говорится в сообщении.

Продолжают увеличиваться также потери промышленности, энергетики (до $9 млрд), ЖКХ (до $4.5 млрд) и здравоохранения (до $3.1 млрд). Более 160 тысяч единиц сельхозтехники, 16 тысяч единиц коммунального транспорта и тысячи учебных заведений и культуры повреждены или разрушены в результате войны.

"Нанесенный инфраструктуре ущерб на начало 2024 года достигает $36.8 млрд, потери промышленности и предприятия — уже на уровне $13.1 млрд. По последним данным разрушены или повреждены 78 малых, средних и крупных частных предприятий, а также 348 госпредприятий", - говорится в отчете KSE.

Добавим, что по состоянию на 1 сентября 2023 года аналитики KSE оценивали общую сумму прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России в 151,2 миллиарда долларов. По сравнению с июнем того же года, сумма прямого ущерба выросла более чем на 700 миллионов долларов (тогда ее оценивали в 150,5 миллиарда ). К началу осени в общем объеме прямого ущерба наибольшей долей остаются потери жилищного фонда — это 55,9 миллиарда долларов.

РФ ежедневно наносит ущерб окружающей среде Украины более чем на 100 млн евро

По предварительным данным, общая оценка нанесенного ущерба окружающей среде в результате российского вторжения составляет около 55,6 миллиарда евро без учета ущерба, нанесенного в результате теракта на Каховской ГЭС. Эти убытки продолжают расти, увеличиваясь примерно на 102 миллиона евро каждый день.

Также война нанесла Причерноморского региона экологического ущерба на 305 миллиардов гривен. В эту сумму учтен только нанесенный ущерб в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Ситуация в Крыму тоже не лучшая, но оценить вред окружающей среде в оккупированном регионе невозможно.

Заметим, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко считает, что на полный подсчет прямого и опосредованного ущерба окружающей среде, нанесенного российской агрессией, понадобится 20-30 лет.

Стоит добавить, что Украина через международные суды потребует от РФ компенсации в размере 56 млрд евро за ущерб окружающей среде.

"В этой ужасной, ничем не спровоцированной и очень жестокой войне и дальше гибнут наши люди, мирное население и военные, а также страдает окружающая среда. Все эти нападения наносят огромный вред. Например, после последней атаки качество воздуха в Киеве значительно ухудшилось из-за высокой концентрации продуктов горения, химикатов и пыли", – сказал глава ОП Андрей Ермак.

Эксвицеппремьер-министр, бывший министер иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем отметила, что положение Природоохранного договора является частью Формулы мира президента Владимира Зеленского.

Автор:
Татьяна Гойденко