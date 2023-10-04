В КШЭ озвучили новую оценку ущерба инфраструктуре Украины от войны: сколько зданий получили разрушения

Институт Киевской школы экономики (KSE Institute) на 1 сентября оценивает общую сумму прямого задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины вследствие полномасштабного вторжения России, в 151,2 миллиарда долларов (по стоимости замещения).

Как говорится в сообщении учреждения, по сравнению с июнем сумма прямого ущерба выросла более чем на 700 миллионов долларов (тогда ее оценивали в 150,5 миллиарда). К началу осени в общем объеме прямого ущерба наибольшая доля остаются за ущербом для жилищного фонда — это 55,9 миллиарда долларов.

В общей сложности разрушены или повреждены в результате боевых действий были 167,2 тысячи объектов жилищного фонда, из них 147,8 тысячи — частные дома; 19,1 тысячи - многоквартирные, еще около 350 - общежития.

Среди регионов, наиболее пострадавших от разрушения жилищного фонда, — Донецкая, Киевская, Луганская, Харьковская, Николаевская, Черниговская, Херсонская и Запорожская области.

На втором и третьем месте по сумме ущерба остаются сферы инфраструктуры и промышленности и потерь предприятий — 36,6 и 11,4 миллиарда долларов соответственно.

С начала боевых действий в Украине были повреждены 18 аэропортов и гражданских аэродромов, по меньшей мере 344 моста и мостовых перехода, более 25 тысяч километров автомобильных путей государственного и местного значения и коммунальных дорог.

Потери промышленности и предприятий насчитывают по меньшей мере 426 крупных и средних частных предприятий и государственных компаний, поврежденных или разрушенных в результате войны.

Сфера образования, по оценкам экспертов проекта KSE Institute "Россия заплатит", является одной из наиболее пострадавших. К началу сентября этой сфере был в результате войны нанесен ущерб на 10,1 миллиарда долларов. По сравнению с июнем 2023 года эта сумма выросла более чем на 400 миллионов долларов.

Общее количество поврежденных и разрушенных образовательных объектов уже превышает 3,5 тысячи, среди них – более 1,7 тысячи заведений среднего образования, более 1 тысячи – дошкольного, 586 – высшего образования.

Наибольшее количество разрушенных и поврежденных образовательных учреждений, по информации областных военных администраций, – в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Киевской областях.

Также продолжают расти убытки и в сфере здравоохранения, которые по состоянию на 1 сентября оцениваются в 2,9 миллиарда долларов. Всего в результате войны разрушены или повреждены 1223 медучреждения, из них — 384 больницы и 352 амбулатории.