В Минкульте назвали число культучреждений, поврежденных войной за месяц. "Лидером" оказалась Одесская область

По состоянию на 29 августа в Украине зафиксировано 1624 объекта культурной инфраструктуры (без учета памятников культурного наследия), разрушенных или поврежденных в результате российской агрессии.

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Как сообщает Министерство культуры и информационной политики, из них 591 разрушен. В частности, за последний месяц (после 25 июля) общая численность пострадавших объектов культурной инфраструктуры выросла на 19, из которых два полностью разрушены. Больше всего, а именно пять из общего прироста, пришлось на Одесскую область.

Конкретных объектов Минкульт традиционно не называет, но напомним, что Одесскую область Россия за этот период неоднократно атаковала ракетами и дронами, целясь по портовой инфраструктуре, в частности, в самой Одессе, а также придунайских городах Измаил и Рени.

В целом же наибольшие потери и ущерб культурная инфраструктура на сегодняшний день понесла в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Луганской областях.

Среди объектов культурной инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения, 769 - клубные заведения, 610 - библиотеки, 93 - музеи и галереи, 30 - театры и филармонии, 122 - заведения художественного образования.

Это объекты на территории 230 территориальных общин (15,7% от всего количества), в частности в Донецкой области такие разрушенные или поврежденные здания есть в 87% общин, в Сумской – 51%, в Луганской – 42%, в Николаевской – 42%, в Херсонской – 37%, в Харьковской – 36%, в Запорожской – 33%.

Стоит отметить, что почти вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей до сих пор находятся во временной оккупации, что делает невозможным подсчет точного количества объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.

Напомним, что за предыдущий месяц между концом июня и концом июля в Украине к списку разрушенных или поврежденных культурных объектов добавилось чуть больше - 23, и из них девять пришлось на Херсонскую область, деоккупированная часть которой ежедневно страдает от обстрелов со стороны захваченной россиянами.