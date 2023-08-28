В результате вражеских обстрелов Херсонщины 1 погибший и 2 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 27 августа 69 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 69 обстрелов, выпустив 395 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 39 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию парка в Херсоне", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.

Заметим, оккупационные войска РФ в течение суток 26 августа 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четверо ранены.