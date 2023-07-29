Рада призвала ЮНЕСКО исключить Россию

Верховная Рада обратилась к Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), парламентам и правительствам ее государств-членов о необходимости лишения России членства в этой организации. За соответствующий проект постановления №9535 на заседании 28 июля проголосовали 296 депутатов из всех фракций и групп. Ни один не выступил против и не воздержался.

Украинский парламент, в частности, призывает к началу консультаций по инициированию, согласно уставу ЮНЕСКО, внесения изменений в него для дальнейшего лишения РФ членства в организации и ее органах.

Рада также призвала ЮНЕСКО безотлагательно направить в Украину миссию для оценки ущерба, нанесенного российскими атаками на объекты Всемирного наследия во Львове и в Одессе, определения помощи и возможных действий ЮНЕСКО для защиты объектов культурного наследия в Украине от российской агрессии.

Также депутаты обратились к парламентам и правительствам иностранных государств с призывом решительно осудить преступления, совершенные Вооруженными силами РФ, другими подконтрольными ей военными формированиями, оккупационными администрациями на территории Украины, политическим и военным руководством РФ против культурного наследия Украины, включая объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Парламентарии призвали другие страны принять все возможные меры по расследованию этих преступлений, привлечению к ответственности и справедливому наказанию всех виновных в их совершении в рамках национальных и международных юрисдикций.

Как говорится в обращении, поводом к его принятию стало существенное повреждение и разрушение 29 памятников национального и местного значения в Одессе по результатам российской ракетной атаки 23 июля.

В частности, были повреждены Спасо-Преображенский собор, Дом ученых, исторические жилые дома, здание музыкального лицея имени Столярского, а также объекты портовой инфраструктуры. Среди пострадавших объектов – памятники культурного наследия в пределах объекта Всемирного наследия "Исторический центр Одессы" и его буферной зоны.

20 июля в буферной зоне объекта Всемирного наследия в Одессе в результате российской атаки серьезные повреждения получили исторические здания археологического музея, литературного музея; гимназии (1911); здание биржевой артели (ХІХ век); здание училища торгового флота (1904); дворец Витта (1830); морской музей (бывший дом Английского клуба, 1841–1842); два дворца 1823—1825, 1842—1850 годов, другие исторические сооружения 1820, 1823—1826, 1880, 1900, 1902, 1906, 1912 годов.

"Эти террористические акты произошли через две недели после того, как 6 июля российские войска обстреляли Львов, когда получил повреждения дом-памятник архитектуры, расположенный в буферной зоне объекта Всемирного наследия "Львов – Ансамбль исторического центра". Указанные действия государства-террориста наглядно подтверждают спланированные действия РФ, направленные на уничтожение украинской идентичности путем разрушения объектов культурного наследия", - говорится в обращении.

Нардепы отмечают, что из-за российской агрессии история культуры Украины находится в опасности, а культурное наследие, включая объекты списка Всемирного наследия, — под угрозой уничтожения.

Отметим, что проект постановления был внесен лишь накануне, 27 июля, 15 депутатами, среди которых руководство парламента - Руслан Стефанчук, Александр Корниенко и Елена Кондратюк, а также глава профильного комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.