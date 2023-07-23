Итальянские мастера восстановят Спасо-Преображенский собор в Одессе

Италия поможет отстроить Спасо-Преображенский собор, разрушенный российскими оккупантами. Итальянское правительство готово приобщиться к восстановлению исторического памятника.

Об этом сообщает посольство Италии в Украине.

Согласно сообщению, Италия с ее уникальными в мире навыками реставрации готова принять участие в восстановлении собора и других сокровищ Украины.

В посольстве отметили, что россияне уничтожают нашу европейскую цивилизацию и ее святыни, но свободный народ не испугается, а варварство не победит.

Devastano la nostra civiltà europea, i suoi simboli sacri. Un popolo libero non si lascia intimidire, la barbarie non prevarrà. L’Italia con le sue competenze uniche al mondo nel restauro, è pronta a impegnarsi nella ricostruzione della cattedrale e di altri tesori ucraini. 2/2 — Italy in Ukraine (@italyinukr) July 23, 2023

"Российские бомбардировки Одессы уничтожили часть Спасо-Преображенского собора, недостойный поступок. Италия, поддержав внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО, будет в авангарде обновления города", - отметил вице-премьер-министр и министр по делам Международного сотрудничества Антонио Таяни

В Италии осудили очередной ракетный удар россиян по Одессе в ночь на 23 июля, в результате которого погибли мирные люди. Враг разрушил шесть жилых домов, среди которых и многоквартирные. Также обстрелом были повреждены два памятника архитектуры, храм, изуродованы десятки автомобилей. Во многих постройках выбиты окна, повреждены крыши и фасады.

Как отметила Одесская областная государственная администрация, российскими террористами за ночь в Одессе было повреждено 25 памятников архитектуры.

Среди них – здания XIX-XX века и особняки выдающихся исторических фигур.

"Россияне намеренно направили свои ракеты на исторический центр Одессы, находящийся под защитой ЮНЕСКО! Все, что утомленным трудом создавалось великими архитекторами, уничтожается сейчас циничными извергами", - подчеркнул начальник Одесской ОВА Олег Кипер.