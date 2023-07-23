Італійські майстри відновлять Спасо-Преображенський собор в Одесі

Італія допоможе відбудувати Спасо-Преображенський собор, який зруйнували російські окупанти. Італійський уряд готовий долучитися до відновлення історичної пам’ятки.

Про це повідомляє посольство Італії в Україні.

Згідно з повідомленням, Італія з її унікальними у світі навичками реставрації готова взяти участь у відбудові собору та інших українських скарбів.

В посольстві зазначили, що росіяни нищать нашу європейську цивілізацію і її святині, але вільний народ не злякається, а варварство не переможе.

Nota di @Palazzo_Chigi 🇮🇹

Gli attacchi a #Odessa, la morte degli innocenti, la distruzione della Cattedrale della Trasfigurazione, ci feriscono profondamente. Gli aggressori russi demoliscono i granai, privando di cibo milioni di persone affamate. 1/2 pic.twitter.com/Pjc3xfXhyb — Italy in Ukraine (@italyinukr) July 23, 2023

"Російські бомбардування Одеси знищили частину Спасо-Преображенського собору, негідний вчинок. Італія, підтримавши внесення Одеси до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, буде в авангарді відновлення міста", – зазначив віце-прем’єр-міністр і міністр у справах Міжнародного співробітництва Антоніо Таяні

В Італії засудили черговий ракетнийо удар росіян по Одесі в ніч на 23 липня, внаслідок якого загинули мирні люди. Ворог зруйнував шість житлових будинків, серед яких і багатоквартирні. Також обстрілом було пошкоджено дві памʼятки архітектури, храм, понівечені десятки автівок. В багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.

Як зазначила Одеська обласна державна адміністрація, російськими терористами за ніч в Одесі було пошкоджено 25 пам’яток архітектури.

Серед них - будівлі XIX-XX сторіччя та особняки видатних історичних постатей.

"Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО! Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами, знищується зараз цинічними нелюдами", - наголосив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.