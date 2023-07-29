Рада закликала ЮНЕСКО виключити Росію

Верховна Рада звернулася до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), парламентів та урядів її держав-членів про необхідність позбавлення Росії членства в цій організації. За відповідний проект постанови №9535 на засіданні 28 липня проголосувало 296 депутатів з усіх фракцій та груп. Жоден не виступив проти та не утримався.

Український парламент, зокрема, закликає до початку консультацій для ініціювання, відповідно до статуту ЮНЕСКО, внесення змін до нього для подальшого позбавлення РФ членства в організації та її органах.

Рада також закликала ЮНЕСКО невідкладно направити в Україну місію для оцінки збитків, завданих російськими атаками на об’єкти Всесвітньої спадщини у Львові та в Одесі, визначення допомоги та можливих дій ЮНЕСКО для захисту об’єктів культурної спадщини в Україні від російської агресії.

Крім того, депутати звернулися до парламентів та урядів іноземних держав із закликом рішуче засудити злочини, вчинені Збройними силами РФ, іншими підконтрольними їй військовими формуваннями, окупаційними адміністраціями на території України, політичним та військовим керівництвом РФ проти культурної спадщини України, включаючи об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Парламентарі закликали інші країни здійснити всі можливі заходи для розслідування цих злочинів, притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних у їх скоєнні в рамках національних та міжнародних юрисдикцій.

Як ідеться у зверненні, приводом до його ухвалення стала суттєве пошкодження та руйнування 29 пам’яток національного та місцевого значення в Одесі за наслідками російської ракетної атаки 23 липня.

Зокрема, тоді було пошкоджено Спасо-Преображенський собор, Будинок вчених, історичні житлові будинки, будівлю музичного ліцею імені Столярського, а також об’єкти портової інфраструктури. Серед постраждалих об’єктів — пам’ятки культурної спадщини в межах об’єкта Всесвітньої спадщини "Історичний центр Одеси" та його буферної зони.

20 липня у буферній зоні об'єкта Всесвітньої спадщини в Одесі внаслідок російської атаки серйозних пошкоджень зазнали історичні будівлі археологічного музею, літературного музею; гімназії (1911); будинок біржової артілі (ХІХ століття); будівля училища торговельного флоту (1904); палац Вітта (1830); морський музей (колишній будинок Англійського клубу, 1841-1842); два палаци 1823-1825, 1842-1850 років, інші історичні споруди 1820, 1823-1826, 1880, 1900, 1902, 1906, 1912 років.

"Ці терористичні акти сталися через два тижні після того, як 6 липня російські війська обстріляли Львів, коли зазнав ушкоджень будинок-пам’ятка архітектури, розташований у буферній зоні об’єкта Всесвітньої спадщини "Львів – Ансамбль історичного центру". Означені дії держави-терориста наочно підтверджують сплановані дії РФ, спрямовані на знищення української ідентичності шляхом руйнування об’єктів культурної спадщини", - йдеться в зверненні.

Нардепи наголошують, що через російську агресію історія культури України знаходиться у небезпеці, а культурна спадщина, включаючи об’єкти списку Всесвітньої спадщини, — під загрозою знищення.

Зазначимо, що проект постанови був внесений лише напередодні, 27 липня, 15 депутатами, серед яких керівництво парламенту - Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко та Олена Кондратюк, а також голова профільного комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.