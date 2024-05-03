Британія щорічно виділятиме Україні 3 млрд фунтів допомоги і дозволяє бити по Росії

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон пообіцяв, що його країна виділятиме Україні три мільярди фунтів стерлінгів (3,74 мільярда доларів) щорічної військової допомоги.

Про це пише Reuters.

За його словами, допомога надаватиметься "скільки це буде потрібно". Також Кемерон розповів, що Лондон не заперечує проти використання зброї всередині Росії.

"Ми будемо надавати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде необхідно. Ми просто вичерпали все, що могли, щодо надання обладнання. Частина цього (обладнання) прибуде в Україну сьогодні, поки я тут", — сказав він в інтерв’ю Reuters.

Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану Лондоном, для нанесення ударів по цілях всередині Росії, і що Київ вирішує, чи робити це.

"Україна має це право. Подібно до того, як Росія завдає ударів всередині України, ви цілком можете зрозуміти, чому Україна відчуває потребу захищатися", — сказав Кемерон.

Кемерон, який очолював Великобританію з 2010 і 2016 років як прем’єр-міністр і лише кілька місяців тому повернувся до передової політики, зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським під час свого другого візиту до Києва в якості міністра закордонних справ.

Допомога від Великої Британії

23 квітня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про найбільший пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $700 млн). Він включає понад 1600 ракет, мільйони набоїв, дрони, катери та іншу зброю.

У Сполученому Королівстві визначили пріоритетні напрямки допомоги України, які будуть реалізовуватися протягом найближчих місяців. До них відносяться протиповітряна оборона, далекобійні ракети, а також навчання українських військових.

У лютому 2024 року стало відомо, що уряд Великої Британії вирішив збільшити артилерійську допомогу для ЗСУ, яка буде спрямована на закупівлю снарядів. Для цього буде виділено 245 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $310 млн).

У березні Велика Британія оголосила про надання допомоги Україні у розмірі 325 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $400 млн) на передові БПЛА для боротьби з країною-агресором. До цього пакету увійдуть FPV-дрони, дрони-камікадзе, а також розвідувальні та морські безпілотники.