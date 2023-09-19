Британія передасть Україні десятки тисяч снарядів і допоможе покращити ППО

До кінця цього року Британія планує поставити Україні десятки тисяч снарядів. Таку заяву зробив міністр оборони Грант Шаппс після засідання Контактної групи з питань оборони України у Німеччині.

Про це пише Reuters.

"Сьогодні ми продемонстрували непохитну прихильність Великої Британії Україні та надали більшу військову підтримку, зокрема пообіцяли поставити ще десятки тисяч артилерійських снарядів, щоб Україна могла захистити себе", - сказав Шаппс.

Він додав, що у Сполученому Королівстві також визначили пріоритетні напрямки допомоги України, які будуть реалізовуватися протягом найближчих місяців. До них відносяться протиповітряна оборона, далекобійні ракети, а також навчання український військових.

Згідно з повідомленням видання, Велика Британія є одним з ключових постачальників зброї для України. Вона намагається збільшити виробництво зброї, зокрема артилерійських снарядів, щоб допомогти Києву відкинути російські сили та поповнити свої запаси.

Нагадаємо, кілька днів тому, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, Борис Джонсон, висловив жорстку критику стосовно уряду своєї країни та закликав Лондон і його союзників негайно надати Україні ще більше необхідної військової техніки, включаючи далекобійні ракети.