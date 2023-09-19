Британия передаст Украине десятки тысяч снарядов и поможет улучшить ПВО

До конца этого года Великобритания планирует поставить Украине десятки тысяч снарядов. Такое заявление сделал министр обороны Грант Шаппс после заседания Контактной группы по обороне Украины в Германии.

Об этом пишет Reuters.

"Сегодня мы продемонстрировали непреклонную приверженность Великобритании Украине и оказали большую военную поддержку, в частности, пообещали поставить еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, чтобы Украина могла защитить себя", - сказал Шаппс.

Он добавил, что в Соединенном Королевстве также определили приоритетные направления помощи Украины, которые будут реализовываться в ближайшие месяцы. К ним относятся противовоздушная оборона, дальнобойные ракеты, а также обучение украинских военных.

Согласно сообщению издания, Великобритания - один из ключевых поставщиков оружия для Украины. Она пытается увеличить производство оружия, в частности, артиллерийских снарядов, чтобы помочь Киеву отбросить российские силы и пополнить свои запасы.

Напомним, несколько дней назад бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил жесткую критику в отношении правительства своей страны и призвал Лондон и его союзников немедленно предоставить Украине еще больше необходимой военной техники, включая дальнобойные ракеты.