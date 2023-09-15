К 14 годам тюрьмы: ЧВК "Вагнер" признали террористической организацией в Британии

В пятницу, 15 сентября, Великобритания признала российскую частную военную компанию "Вагнер" террористической организацией, угрожающей глобальной безопасности.

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что решение по ЧВК "Вагнер" было принято после соответствующего указа парламента, принятого ранее

Сообщается, что постановление правительства вступает в силу немедленно.

Теперь лицам, которые входят в состав ЧВК "Вагнер" или активно поддерживают ее деятельность, в Великобритании будет грозить заключение сроком до 14 лет.

Приговор может быть вынесен вместе со штрафом или вместо него.

Кроме того, все найденные на территории Британии активы, связанные с ЧВК "Вагнер", подлежат конфискации.

Министр внутренних дел Британии Суэлла Брейверман заявила, что "Вагнер" - жестокая и деструктивная организация, действовавшая как военный инструмент России за границей.

"В то время как режим Путина решает, что делать с монстром, которого он создал, дестабилизационная деятельность "Вагнер" только продолжает служить политическим целям Кремля", - отметила она.

В британском правительстве отмечают, что "вагнеровцы" причастны к грабежам, пыткам и варварским убийствам в Украине, на Ближнем Востоке и в Африке, что является угрозой глобальной безопасности.

Напомним, 26 января США официально признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией и ввели против нее санкции. Верховная Рада Украины признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией 6 февраля 2023 года.