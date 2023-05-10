Парламент Франции признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Парламент Франции единогласно принял резолюцию, призывающую французское правительство и государства Европейского Союза внести частную военную компанию "Вагнер" в список террористических организаций.

Об этом говорится в резолюции, обнародованной на сайте Национальной ассамблеи Франции.

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали все 331 депутат, находившиеся в зале парламента.

Резолюция не имеет обязательной силы, но она отражает единство всего спектра политических сил Франции по этому вопросу.

В документе упоминаются многочисленные преступления "вагнеровцев" на войне в Украине, Африке, Сирии и других странах.

Кроме того, французские парламентарии отмечают необходимость активизировать борьбу с лидерами, членами и сторонниками ЧВК "Вагнер", чтобы противостоять проявлениям агрессии и терроризма.

Также депутаты требуют поддержать инициативы соответствующих международных органов с целью расследования многочисленных преступлений, совершенных "вагнеровцами" против гражданского населения и присоединиться на дипломатическом уровне к другим государствам-членам ООН, чтобы они признали ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Кроме того, парламент Франции призвал к еще более эффективной поддержке жертв терроризма, чтобы пострадавшие могли получить компенсацию.

На это решение в своем вечернем обращении отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Отдельная благодарность парламенту Франции за решение о признании террористической российской псевдочастной группы "Вагнер". Это то, что должно быть принято всем миром: каждое проявление терроризма должно быть уничтожено, а каждый террорист - осужден", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 26 января США официально признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией и ввели против нее санкции. Верховная Рада Украины признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией 6 февраля 2023 года.