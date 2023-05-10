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Парламент Франції визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією
Парламент Франції одностайно ухвалив резолюцію, яка закликає французький уряд та держави Європейського Союзу внести приватну військову компанію “Вагнер” до списку терористичних організацій.
Про це йдеться у резолюції, оприлюдненій на сайті Національної асамблеї Франції.
Зазначається, що за відповідне рішення проголосували всі 331 депутат, які були в залі парламенту.
Резолюція немає обов'язкової сили, але вона відбиває єдність всього спектра політичних сил Франції з цього питання.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У документі згадуються численні злочини "вагнерівців" на війні в Україні, Африці, Сирії та на інших країнах.
Крім того, французькі парламентарі наголошують на необхідності активізувати боротьбу з лідерами, членами та прихильниками ПВК "Вагнер", щоб протистояти проявам агресії та тероризму.
Також депутати вимагають підтримати ініціативи відповідних міжнародних органів з метою розслідування численних злочинів, скоєних "вагнерівцями" проти цивільного населення та долучитися на дипломатичному рівні до інших держав-членів ООН, щоб вони визнали ПВК "Вагнер" терористичною організацію.
Крім того, парламент Франції закликав до ще ефективнішої підтримки жертв тероризму, щоб постраждалі могли отримати відшкодування.
На це рішення у своєму вечірньому зверненні відреагував президент України Володимир Зеленський.
"Окрема вдячність парламенту Франції за рішення щодо визнання терористичною російської псевдоприватної групи "Вагнер". Це те, що має бути ухвалено всім світом: кожен прояв тероризму має бути знищений, а кожен терорист – засуджений", – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 26 січня США офіційно визнали ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією та запровадили проти неї санкції. Верховна Рада України визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією 6 лютого 2023 року.