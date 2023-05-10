Прирівняють до ІДІЛ та Аль-Каїди: Британія планує внести ПВК “Вагнер” в список терористичних організацій

У Британіїя планують офіційно визнати російську групу ПВК "Вагнер" терористичною організацією та запровадити проти неї фінансові санкції та інші покарання як спосіб посилення тиску на Росію.

Міністерство внутрішніх справ Британії готувало справу протягом двох місяців, і новий статус "Вагнеро" вступить в силу протягом кількох тижнів, пише Reuters з посиланнят на газету The Times.

Коли відповідний документ буде прийнято, приналежність до "Вагнера", їх підтримка чи публічне носіння логотипу РВК буде кримінальним злочином.

Видання зазначає, що на групу також будуть накладені фінансові санкції, що вплине на здатність "Вагнера" отримувати гроші, якщо будь-які кошти пройдуть через британські фінансові установи.

Не було жодних доказів того, що "Вагнер" або особи, пов'язані з групою, діють у Британії з початку війни в Україні. Проте Міністерство внутрішніх справ Британії заявило, що були підозри, що група допомагала вивести гроші з Британії після того, як фінансові санкції були накладені на російських олігархів і союзників президента Росії Володимира Путіна

Приватна військова компанія "Вагнер" має у підпорядкуванні до 50 тисяч бойовиків, задіяних у війні в Україні, вона стала ключовим компонентом військової кампанії РФ.