Приравнивают к ИГИЛ и Аль-Каиде: Великобритания планирует внести ПИК "Вагнер" в список террористических организаций

В Британии планируется официально признать российскую группу ПИК "Вагнер" террористической организацией и ввести против нее финансовые санкции и другие наказания как способ усиления давления на Россию.

Министерство внутренних дел Британии готовило дело в течение двух месяцев, и новый статус "Вагнеро" вступит в силу в течение нескольких недель, пишет Reuters со ссылкой на газету The Times.

Когда соответствующий документ будет принят, принадлежность к "Вагнеру", их поддержка или публичное ношение логотипа РВК будет уголовным преступлением.

Издание отмечает, что на группу также будут наложены финансовые санкции, что повлияет на способность "Вагнера" получать деньги, если любые средства пройдут через британские финансовые учреждения.

Не было доказательств того, что "Вагнер" или лица, связанные с группой, действуют в Британии с начала войны в Украине. Тем не менее, Министерство внутренних дел Британии заявило, что были подозрения, что группа помогала вывести деньги из Британии после того, как финансовые санкции были наложены на российских олигархов и союзников президента России Владимира Путина.

Частная военная компания "Вагнер" располагает до 50 тысячами боевиков, задействованных в войне в Украине, она стала ключевым компонентом военной кампании РФ.