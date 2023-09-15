До 14 років тюрми: ПВК "Вагнер" визнали терористичною організацією в Британії

У п'ятницю, 15 вересня, Велика Британія визнала російську приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією, яка загрожує глобальній безпеці.

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

Зазначається, що рішення стосовно ПВК "Вагнер" було прийнято після відповідного указу парламенту, ухваленого раніше

Повідомляється, що постанова уряду набуває чинності негайно.

Тепер особам, які входять до складу ПВК "Вагнер" або активно підтримують її діяльність, у Великій Британії загрожуватиме ув’язнення на строк 14 років.

Вирок може бути винесено разом зі штрафом або замість нього.

Крім того, всі знайдені на території Британії активи, пов'язані з ПВК "Вагнер", підлягатимуть конфіскації.

Міністр внутрішніх справ Британії Суелла Брейверман заявила, що "Вагнер" - жорстока та деструктивна організація, яка діяла як військовий інструмент Росії за кордоном.

"У той час як режим Путіна вирішує, що робити з монстром, якого він створив, дестабілізаційна діяльність "Вагнер" лише продовжує служити політичним цілям Кремля", - зазначила вона.

В британському уряді зазначають, що" вагнерівці" причетні до грабежів, тортур і варварських вбивств в Україні, на Близькому Сході та в Африці, що є загрозою глобальній безпеці.

Нагадаємо, 26 січня США офіційно визнали ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією та запровадили проти неї санкції. Верховна Рада України визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією 6 лютого 2023 року.