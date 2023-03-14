Литва визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією

14 березня литовський Сейм ухвалив резолюзію, у якій йдеться, що російська приватна військова компанія "Вагнер" є терористичною організацією. А її члени та найманці загрожують безпеці держави та суспільства.

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Про рішення повідомила пресслужба литовського Сейму.

За відповідну резолюцію одноголосно проголосували 117 членів парламенту Литви.

Також своєю резолюцією Сейм засудив використання будь-яких груп найманців, створених за підтримки російської влади, для скоєння злочинів на території України.

"Від початку військового вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року військовослужбовці Російської Федерації та найманці приватної військової компанії "Вагнер", яка бере активну участь у бойових діях на боці агресора, вчиняють систематичні тяжкі злочини агресії – вбивства та катування мирного населення України, бомбардування житлових будинків та інших цивільних об’єктів, – що прирівнюється до тероризму", - наголошується в ухваленому документі.

У резолюції йдеться, що ПВК "Вагнер", заснована близьким до Путіна бізнесменом Пригожиним, є тіньовим інструментом російської влади.

За словами одного з ініціаторів резолюції - Лаурінса Кащюнаса - Росія все частіше використовує такі компанії у воєнних конфліктах.

"Для нас важливо не дозволити Росії стерти межу між війною і миром, нав'язати нам гібридні загрози, коли у разі агресії Росія нібито не нестиме відповідальність за операції нібито приватної військової охорони компаній", - заявив голова оборонного комітету Сейму.

Ухваленою резолюцією литовський парламент закликає інші країни також визнати російську ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Нагадаємо, 26 січня США офіційно визнали ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією та запровадили проти неї санкції. Верховна Рада України визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією 6 лютого 2023 року.

За оцінками української розвідки, в активних бойових діях на території України беруть участь до 10 тисяч російських окупантів із ПВК "Вагнер".