У ГУР повідомили, скільки "вагнерівців" воюють в Україні

На війні проти України в активних бойових діях беруть участь до 10 000 російських окупантів із ПВК "Вагнер". Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтервʼю "Українській правді".

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Як розповів очільник розвідки, штурмові загони "вагнерівців" зазвичай сформовані з "зеків", але командують ними доволі фахові колишні військові.

"Вони діють рішуче, досить потужно. Незважаючи на втрати, вони метр за метром потрошку просуваються вперед. І вони насправді єдині, кому це вдається", — сказав Буданов.

Він зазначив, що невелика частина "вагнерівців" – це ті, хто багато років провели у приватних військових компаніях і навіть мають внутрішню мотивацію. Однак 90% — це "зеки", яких мотивують страхом.

"У них наказ наступати – вони наступають. Якщо "зек" не буде наступати, його просто стратять. Це все у них робиться доволі публічно. Тими чи іншими методами якось у них це працює, на жаль", — додав Буданов.

За його словами, восени 2022 року росіяни мобілізували 316 тисяч осіб і не приховано роблять це досі. Однак порівняно з "вагнерівцями" мобілізовані не мають особливої підготовки і воюють "з тим, що дали, з тим, що знайшли десь".

Нагадаємо, під час війни проти України російські окупанти почали масово вербувати увʼязнених до ПВК "Вагнера", зокрема хворих на ВІЛ та гепатит С. Їх використовують для кількісної переваги загарбників.

У лютому 2023 року власник ПВК Євген Пригожин заявив, що припиняє вербувати ув'язнених у Росії для війни проти України. За даними британської розвідки, через це російське керівництво постало перед вибором: виснаження армії, згортання завдань війни чи продовження мобілізації.

Міністерство фінансів США визнало російську ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією. Пізніше такий статус найманцям на офіційному рівні надала й Верховна Рада України.