В ГУР сообщили, сколько "вагнеровцев" воюют в Украине

На войне против Украины в активных боевых действиях принимают участие до 10 000 российских окупантов из ЧВК "Вагнер". Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

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Как рассказал глава разведки, штурмовые отряды "вагнеровцев" обычно сформированы из "зеков", но командуют ими достаточно профессиональные бывшие военные.

"Они действуют решительно, достаточно мощно. Несмотря на потери, они метр за метром понемногу продвигаются вперед. И они действительно единственные, кому это удается", — сказал Буданов.

Он отметил, что небольшая часть "вагнеровцев" – это те, кто много лет провели в частных военных компаниях и даже имеют внутреннюю мотивацию. Однако 90% - это "зеки", которых мотивируют страхом.

"У них приказ наступать - они наступают. Если "зек" не будет наступать, его просто казнят. Это все у них делается достаточно публично. Теми или иными методами как-то у них это работает, к сожалению", - добавил Буданов.

По его словам, осенью 2022 года россияне мобилизовали 316 тысяч человек и скрыто делают это до сих пор. Однако по сравнению с "вагнеровцами" мобилизованные не имеют особой подготовки и воюют "с тем, что дали, с тем, что нашли где-то".

Напомним, во время войны против Украины российские оккупанты начали массово вербовать заключенных в ЧВК "Вагнер" , в том числе больных ВИЧ и гепатитом С. Их используют для количественного преимущества захватчиков.

В феврале 2023 года владелец ЧВК Евгений Пригожин заявил, что перестает вербовать заключенных в России для войны против Украины. По данным британской разведки, из-за этого российское руководство предстало перед выбором: истощение армии, сворачивание задач войны или продолжение мобилизации.

Министерство финансов США признало российскую ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией. Позже такой статус наемникам на официальном уровне дала и Верховная Рада Украины.