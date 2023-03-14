Литва признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией

14 марта литовский Сейм принял резолюзию, в которой говорится, что российская частная военная компания "Вагнер" является террористической организацией. А ее члены и наемники угрожают безопасности государства и общества.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

О решении сообщила пресс-служба литовского Сейма.

За резолюцию единогласно проголосовали 117 членов парламента Литвы.

Также своей резолюцией Сейм осудил использование любых групп наемников, созданных при поддержке российских властей, для совершения преступлений на территории Украины.

"С начала военного вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года военнослужащие Российской Федерации и наемники частной военной компании "Вагнер", активно участвующей в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические тяжкие преступления агрессии - убийства и пытки мирного населения Украины, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов, что приравнивается к терроризму", - отмечается в принятом документе.

В резолюции говорится, что ЧВК "Вагнер", основанная близким к Путину бизнесменом Пригожиным, является теневым инструментом российских властей.

По словам одного из инициаторов резолюции – Лауринса Кащюнаса – Россия все чаще использует такие компании в военных конфликтах.

"Для нас важно не позволить России стереть границу между войной и миром, навязать нам повестку гибридных угроз, когда в случае агрессии Россия якобы не будет нести ответственность за операции якобы частной военной охраны компаний", - заявил глава оборонного комитета Сейма.

Принятой резолюцией литовский парламент призывает другие страны также признать российскую ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Напомним, 26 января США официально признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией и ввели против нее санкции. Верховная Рада Украины признала ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией 6 февраля 2023 года.

По оценкам украинской разведки, в активных боевых действиях на территории Украины принимают участие до 10 тысяч российских оккупантов из ЧВК "Вагнер".