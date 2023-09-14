"Какого черта мы ждем?": Джонсон раскритиковал Британию за медленное предоставление оружия Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил жесткую критику в отношении правительства своей страны и призвал Лондон и его союзников немедленно предоставить Украине еще больше необходимой военной техники, включая дальнобойные ракеты.

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Об этом пишет Тhe Guardian.

Джонсон, наладивший тесные отношения с украинским Владимиром Зеленским после начала войны с Россией, призвал Великобританию предоставить Украине больше гаубиц, крылатых ракет Storm Shadow и беспилотные технологии.

"Я спрашивал это раньше и спрашиваю снова: какого черта мы ждем?", - сказал Джонсон журналистам и раскритиковал нынешнее правительство Великобритании из-за его медленной политики в отношении Украины, заявив, что следует срочно предоставить больше вооружений, о которых просит Киев.

По его словам, украинцы хотят не теплых слов, а оружия, чтобы довести дело до конца, и потому он не понимает, почему союзники затягивают.

"Почему мы всегда так медленны? Как мы можем посмотреть этим людям в глаза и объяснить задержку? На протяжении всей этой войны мы недооценивали украинцев и переоценивали Путина, и мы делаем то же сегодня?", - он сказал.

Издание пишет, что Джонсон обратился не только в Великобританию, но и в США и другие западные страны, а также в те страны, которые еще не решили, на чьей стороне, таких как Индия.

"Если Путин победит ужасное сообщение облетит мир: что это был момент, когда демократия пообещала противостоять автократии, а мы провалили это", - написал он.

По информации издания, ни одна западная страна не предоставила Украине войска, но США предоставили военную помощь более чем на 43 миллиарда долларов, а Великобритания является вторым по величине донором, выделив 4,6 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи Украине.

Она также принимает участие в программе обучения 30 000 новых и существующих украинские кадры до конца года.

Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил во время своего назначения, что он с нетерпением ждет "продолжения поддержки Великобританией Украины в борьбе с варварским вторжением Путина".

Отметим, сегодня стало известно, что Великобритания передала Украине партию тяжелых дронов Malloy, способных перевозить оружие к линии фронта или эвакуировать раненых.