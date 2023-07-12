"Мы не Amazon". В Британии и США хотят большей благодарности за помощь Украине

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на саммите НАТО заговорили о необходимости большей благодарности их странам за помощь Украине.

Как пишет The Guardian, Уоллеса на полях саммита спросили о жалобах президента Украины Владимира Зеленского на то, что страна не получила четкого графика или условий для вступления в НАТО.

Вероятно, речь идет о словах Зеленского, который перед саммитом Альянса назвал "беспрецедентным и абсурдным" то, что НАТО не имеет никаких временных рамок для приглашения и членства Украины.

Глава Минобороны Британии ответил, что украинцы спешили получить всю возможную помощь, поэтому не всегда говорили о благодарности за полученную помощь.

Хотим мы этого или нет, но люди хотят видеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от собственных запасов оружия [...] Иногда вы должны убеждать законодателей на [Капитолийском] холме в Америке. Бен Уоллес министр обороны Великобритании

Также он отметил, что ездил в Украину в прошлом году, чтобы получить список необходимого оружия.

" Вы знаете, мы не Amazon . Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы мне дали список", – добавил британский чиновник.

В свою очередь CNN передает, что советник президента США Джейк Салливан во время пресс-конференции на саммите также сказал о необходимости благодарности. У чиновника состоялся напряженный разговор с исполнительным директором украинского Центра противодействия коррупции Дарьей Каленюк.

Активистка подвергла критике отсутствие приглашения Украины в НАТО.

"Посоветуйте, пожалуйста, что сказать сыну? Что президент [США Джозеф] Байден и НАТО не пригласили Украину в НАТО, потому что он боится России? Боится проигрыша России? Боится победы Украины? Или о непубличной коммуникации с Кремлем, который является террористической организацией, чтобы достичь Минска-3? Или готовить своего сына быть военным и воевать с россиянами, когда ему через 7 лет будет 18?" – спросила Каленюк.

Отвечая на это, Салливан призвал граждан Украины противостоять российской агрессии, а также указал на огромный потенциал, который предоставили США для помощи в борьбе, и на постоянную солидарность со стороны Штатов и других партнеров.

Чиновник повторил слова Байдена, что вступление Украины в НАТО будет прямо сейчас означать участие Альянса в войне с РФ, и указал на необходимость продолжения реформ в Украине. А после этого он призвал к благодарности.

Американский народ стремился, наблюдая и желая солидаризироваться с храбрым и отважным народом Украины, активизироваться и добиться результатов. И я считаю, что американский народ действительно заслуживает определенной благодарности – от нас, от Соединенных Штатов, от нашего правительства, заслуживает благодарности за свою готовность активизироваться, а также от остального мира. Джейк Салливан советник президента США по нацбезопасности

Однако советник американского президента завершил тем, что народ Украины "действительно несет бремя, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать его".