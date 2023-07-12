Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Великобритания выделила новый пакет военной помощи для Украины. Это 65 млн. долларов для ремонта техники и создания военного реабилитационного центра.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что о предоставлении нового пакета военной поддержки будет объявлено сегодня, 12 июля, на саммите НАТО в Вильнюсе.

Так, Британия и члены G7 предоставят на нужды Вооруженных сил Украины тысячи дополнительных боеприпасов Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

Эта программа будет финансироваться через Комплексный пакет помощи НАТО Украине.

Предполагается, что все члены G7 подпишут общую декларацию, в которой будет определено, как союзники будут поддерживать Украину в течение следующих лет для окончания войны.

"Поддержка прогресса Украины на пути к членству в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и преимущественной поддержкой членов НАТО направит сильный сигнал президенту Путину и вернет мир в Европу", - отметил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Напомним, в начале мая Великобритания поставила в Украину крылатые ракеты Storm Shadow. Эти ракеты дадут украинским силам способность наносить удары большой дальности при контрнаступлении.