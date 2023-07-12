Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Велика Британія виділила новий пакет військової допомоги для України. Це 65 млн доларів для ремонту техніки та створення військового реабілітаційного центру.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що про надання нового пакету військової підтримки буде оголошено сьогодні, 12 липня, під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Так, Британія та члени G7 нададуть на потреби Збройних сил України тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

Ця програма фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні.

Передбачається, що всі члени G7 підпишуть спільну декларацію, у якій буде визначено, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років для закінчення війни.

"Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надішле сильний сигнал президенту Путіну та поверне мир у Європу", – зауважив прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.

Нагадаємо, на початку травня Велика Британія поставила в Україну численні крилаті ракети Storm Shadow. Ці ракети дадуть українським силам здатність наносити удари великої дальності під час контрнаступу.