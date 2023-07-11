Франція передасть Україні ракети великої дальності Scalp

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція готова поставити Україні ракети великої дальності Scalp.

Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

"Ми вирішили доставити в Україну нові ракети, здатні наносити далекі удари. Я думаю, що сьогодні для нас важливо надіслати меседж підтримки Україні, єдності НАТО", - сказав Макрон після прибуття на саміт НАТО у Вільнюсі.

Видання пише, що таким чином, Париж наслідує Лондон у своєму рішенні поставити керовані ракети класу "повітря-земля", які дозволять йому вражати фіксовані цілі на великих відстанях.

Раніше Франція виключала таку можливість через ризик використання ракет на території Росії.

"Франція неодноразово стверджувала, що буде підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно для того, щоб вона могла забезпечити законний захист своєї незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Ніхто не повинен сумніватися в нашій рішучості виконати це зобов'язання", - зазначила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у червні після зустрічі з президентом Франії Емманюелем Макроном анонсував рішення про підготовку українських пілотів винищувачів. Президенти доручили міністрам оборони своїх країн з урахуванням паралельних консультацій зі США та іншими зацікавленими країнами спільно напрацювати офіційне рішення щодо конкретних обсягів і механізму підготовки українських пілотів бойових літаків, "коли це буде доцільно для Повітряних сил Збройних сил України".

Нагадаємо, на початку травня Велика Британія стала першою країною, яка поставила в Україну численні крилаті ракети Storm Shadow. Ці ракети дадуть українським силам здатність наносити удари великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу.