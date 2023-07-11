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Франция передаст Украине ракеты большой дальности Scalp
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова поставить Украине ракеты большой дальности Scalp.
Об этом сообщает французское издание Le Monde.
"Мы решили доставить в Украину новые ракеты, способные наносить дальние удары. Я думаю, что сегодня для нас важно прислать месседж поддержки Украине, единству НАТО", - сказал Макрон по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе.
Издание пишет, что таким образом, Париж следует Лондону в своем решении поставить управляемые ракеты класса "воздух-земля", которые позволят ему поражать фиксированные цели на больших расстояниях.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее Франция исключала такую возможность из-за риска использования ракет на территории России.
"Франция неоднократно утверждала, что будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо для того, чтобы она могла обеспечить законную защиту своей независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах своих международно признанных границ. Никто не должен сомневаться в нашей решимости выполнить это обязательство" , - отметила министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна.
Напомним, президент Владимир Зеленский в июне после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном анонсировал решение о подготовке украинских пилотов истребителей. Президенты поручили министрам обороны своих стран с учетом параллельных консультаций с США и другими заинтересованными странами совместно выработать официальное решение по конкретным объемам и механизму подготовки украинских пилотов боевых самолетов, "когда это будет целесообразно для Воздушных сил Вооруженных сил Украины".
Напомним, в начале мая Великобритания стала первой страной, поставившей в Украину многочисленные крылатые ракеты Storm Shadow. Эти ракеты дадут украинским силам способность наносить удары большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления.