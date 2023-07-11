"Беспрецедентно и абсурдно". Зеленский подверг критике НАТО за неопределенность с приглашением и членством Украины

НАТО не имеет временных рамок для приглашения и членства Украины в Альянсе, что является беспрецедентным и абсурдным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом НАТО, который начинается сегодня, 11 июля, в Вильнюсе.

По его словам, по пути в Вильнюс украинская сторона получила сигналы о том, что обсуждаются формулировки без Украины. Это касается условий для приглашения Украины в НАТО.

"Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины. Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса", – высказался Зеленский.

Он считает, что таким образом Альянс оставляет возможность торговаться членством Украины в НАТО во время переговоров с Россией. А для страны-агрессора это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор.

"Неопределенность – это слабость", – добавил президент.

Вступление Украины в НАТО: позиции сторон

11-12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО – первый с тех пор, как Украина подала заявку на членство в блоке (предыдущая встреча проходила в июне 2022 года в Мадриде).

Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения касательно отношений с Украиной. Он считает, что есть все основания для политического приглашения страны в НАТО.

В свою очередь посол США в НАТО Джулианна Смит указывала, что западные союзники вряд ли пригласят Украину присоединиться к Альянсу во время войны, однако они обсуждают формулировки, чтобы засвидетельствовать свою преданность Киеву.

Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, на саммите в Вильнюсе планируется утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который "приблизит страну к Альянсу". Однако на встрече не будет обсуждаться приглашение Украины в блок.

Что касается вступления страны в Альянс, то Столтенберг также заявлял, что сперва необходима победа Украины в войне. Он объяснял, что "если Украина не устоит, то никакие вопросы о членстве вообще не будут обсуждаться".