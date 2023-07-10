Генсек НАТО считает, что обсуждать членство Украины следует после победы

Украина станет членом НАТО, но сначала она должна победить в войне против России. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает "Укринформ".

По его словам, все союзники соглашаются с тем, что Украина станет членом Альянса. Однако наиболее насущной задачей является "обеспечение того, чтобы Украина победила как суверенное и независимое государство в Европе".

"Поскольку если Украина не выстоит, то никакие вопросы о членстве вообще не будут обсуждаться", – сказал он.

Как отметил Столтенберг, очень важно то, чтобы союзники продолжали поддержку Украины оружием, боеприпасами, подготовкой военных и запчастями, "чтобы она могла освободить больше территорий, а также сдерживать Россию от дальнейшей агрессии".

Также он рассказал, что на саммите в Вильнюсе "союзники придут к согласию относительно очень четкого месседжа в вопросе Украины", но "окончательного решения еще не принято". В частности, обсуждается устранение требования о плане действий по членству (ПДЧ) "с тем, чтобы процесс членства для Украины состоял из одного шага, а не из двух".

Вступление Украины в НАТО: ожидания от саммита в Вильнюсе

Очередной саммит НАТО начнется уже завтра, 11 июля, и продлится два дня. Этот саммит будет первым с тех пор, как Украина подала заявку на членство в блоке (предыдущая встреча проходила в июне 2022 года в Мадриде).

Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения касательно отношений с Украиной. Он считает, что есть все основания для политического приглашения страны в НАТО.

В свою очередь посол США в НАТО Джулианна Смит указывала, что западные союзники вряд ли пригласят Украину присоединиться к Альянсу во время войны, однако они все еще обсуждают формулировки, чтобы засвидетельствовать свою преданность Киеву.

Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, на саммите в Вильнюсе планируется утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который "приблизит страну к Альянсу". Однако на встрече не будет обсуждаться приглашение Украины в блок.

Что касается ПДЧ, о возможном устранении которого теперь говорит лидер Альянса, этот план был зафиксирован в 2008 году на саммите в Бухаресте как промежуточный этап на пути Украины к НАТО.

Но в сентябре 2022 года Украина подала заявление на вступление в НАТО, и позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что за счет этого "вопрос ПДЧ снят с повестки дня".

Сегодня, 10 июля, Кулеба сообщил, что члены НАТО договорились об устранении ПДЧ на пути Украины к вступлению в Альянс. Однако Столтенберг, комментируя это, заявил, что переговоры касательно окончательной декларации саммита еще продолжаются, поэтому пока не время комментировать, какие именно формулировки там будут прописаны.