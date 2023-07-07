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Столтенберг анонсировал решения по Украине, которые примут на саммите НАТО: чего ожидать
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран-членов НАТО на саммите 11-12 июля в Вильнюсе планируют утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который "приблизит страну к альянсу".
Об этом генсек сообщил 7 июля на пресс-конференции.
"На саммите мы сделаем Украину еще сильнее и объясним свое конкретное видение ее будущего. Союзники должны принять пакет с тремя элементами, благодаря чему Украина станет ближе к НАТО", - сказал Столтенберг.
Пригласят ли Украину в НАТО во время саммита в Вильнюсе 11-12 июля
Во время пресс-конференции Столтенберг не дал четкого ответа на членство. В то же время он сказал, что лидеры НАТО подтвердят, что Украина станет членом Альянса, но не назвал сроки. Следует отметить, что такое обещание Киев получил от организации еще в 2008 году.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ходе саммита 11-12 июля согласуют многолетнюю поддержку Украины. Ее программа должна позволить ВСУ стать "совместимыми" с силами НАТО. Таким образом, члены альянса планируют помочь Киеву приблизиться к членству.
"Я ожидаю, что лидеры НАТО подтвердят, что Украина станет членом альянса, и будут едины в том, как приблизить Украину ближе к ее цели", – добавил Столтенберг.
Во время саммита также планируют положить начало Совету Украина-НАТО. Конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой.
В это же время президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочие поездки в страны ЕС, в ходе которых обсуждает с коллегами перспективы саммита.
Гарант заявлял, что альянсу следует принять амбициозные решения по Украине. Зеленский считает, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.
Источник фото: ua.depositphotos.com