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"Все будет зависеть от ситуации на поле боя". В ОП ответили, поедет ли Зеленский на саммит НАТО
Решение о визите президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, еще не принято.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии "Суспильному".
"Мы обычно не комментируем заранее, не анонсируем по соображениям безопасности. А вообще все будет зависеть от ситуации на поле боя", – отметил он.
Никифоров подчеркнул, что решение еще не принято.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Вам нужно обратить внимание на заявления президента, он четко эти обстоятельства уже описывал", — добавил спикер президента.
Что известно о саммите НАТО в Вильнюсе
Следующий саммит НАТО состоится 11-12 июля. Президент Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения касательно отношений с Украиной.
В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой.
Посол США в НАТО Джулианна Смит указывала, что западные союзники вряд ли пригласят Украину присоединиться к Альянсу во время войны, однако они все еще обсуждают формулировки, чтобы засвидетельствовать свою преданность Киеву.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что на саммите в Вильнюсе не будет обсуждаться приглашение Украины в Альянс.
А украинский министр обороны Алексей Резников заявлял, что на мероприятии или после него формат встреч в виде Комиссии Украина-НАТО будет заменен форматом Совета. Это новый уровень отношений и взаимодействия, когда Украина еще не будет членом Альянса, но будет находиться во всех комитетах и во всех представительных заседаниях с правом поднимать вопросы, прописанные в соответствующих соглашениях.