Рада призвала участников саммита НАТО в Вильнюсе предусмотреть механизм приглашения Украины в Альянс

Верховная Рада на заседании 28 июня приняла обращение к участникам саммита НАТО в Вильнюсе в июле, в котором, в частности, призывает принять стратегическое решение о приглашении Украины к членству в Альянсе и признать нецелесообразность прохождения ПДЧ.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За соответствующий проект постановления №9430 проголосовали 279 депутатов.

Так, в обращении Верховная Рада призывает участников саммита:

отметить существенную военно-политическую помощь украинскому народу;

отметить существенные успехи Украины по фактическому достижению совместимости военных стандартов Украины со стандартами НАТО;

взять на себя обязательство по предоставлению Украине полноправного членства в Организации Североатлантического договора и предусмотреть механизм приглашения Украины в НАТО;

признать нецелесообразность прохождения Украиной этапа Плана действий по членству в НАТО и принять в Вильнюсе стратегическое решение о приглашении Украины к членству в НАТО.

Напомним, следующий саммит НАТО состоится 11-12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Альянсу следует принять амбициозные решения по отношениям со страной.

В свою очередь СМИ писали, что члены НАТО планируют предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы продемонстрировать политическую поддержку Киева и его заявки на членство. Но любая конкретная дорожная карта для вступления все еще остается более отдаленной перспективой.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что на саммите в Вильнюсе не будет обсуждаться приглашение Украины в Альянс.