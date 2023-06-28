Рада закликала учасників саміту НАТО у Вільнюсі передбачити механізм запрошення України до Альянсу

Верховна Рада на засіданні 28 червня ухвалила звернення до учасників саміту НАТО у Вільнюсі у липні, у якому, зокрема, закликає прийняти стратегічне рішення про запрошення України до членства в Альянсі і визнати недоцільність проходження ПДЧ.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідний проект постанови №9430 проголосували 279 депутатів.

Так, у зверненні Верховна Рада закликає учасників саміту:

відзначити суттєву військово-політичну допомогу Українському народу;

відзначити суттєві успіхи України щодо фактичного досягнення сумісності військових стандартів України зі стандартами НАТО;

взяти на себе зобов’язання щодо надання Україні повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору та передбачити механізм запрошення України до НАТО;

визнати недоцільність проходження Україною етапу Плану дій щодо членства в НАТО та прийняти у Вільнюсі стратегічне рішення про запрошення України до членства в НАТО.

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться 11-12 липня. Президент України Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із країною.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що на саміті у Вільнюсі не буде обговорюватися запрошення України до Альянсу.