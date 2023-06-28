Чіткий сигнал Путіну: РФ не має права вето на розширення НАТО

Москві та Мінську було надіслано чітке повідомлення про те, що НАТО захищатиме кожного союзника, кожен дюйм території. Російський диктатор Володимир Путін не має права вето на розширення НАТО, тому не може вирішувати питання майбутнього членства України в Альянсі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції в Гаазі разом із лідерами семи країн Альянсу, передає CNN.

За словами генсека, альянс готовий захищати членів від Білорусі та Росії, а події, пов’язані з повстанням ПВК "Вагнер", є «внутрішніми справами Росії».

На запитання журналістів про питання безпеки, які можуть виникнути у зв’язку з прибуттям до Білорусі керівника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина та його сил, Столтенберг заявив, що поки рано робити остаточні висновки.

Крім того, генсек НАТО підкреслив, що не Путін і не Росія будуть вирішувати питання майбутнього членства України в НАТО, повідомляє Укрінформ,

"Усі погоджуються, що двері НАТО відкриті... Всі союзники погоджуються, що Україна буде членом", - зауважив Столтенберг.

Зокрема, він наголосив, що РФ не може і не буде вирішувати це питання, ним займатиметься лише Альянс та Україна.

"Президент Путін не має права вето на розширення НАТО", - зауважив Столтенберг.

Він додав, що наразі між союзниками продовжуються консультації й вони впевнені, що зможуть дійти консенсусу стосовно прагнення України щодо членства. Проте найактуальнішим питанням є забезпечення переваги України у війні проти Росії.

"Якщо Україна не залишиться суверенною і незалежною нацією, то питання про членство не буде стояти взагалі", - сказав Столтенберг.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, наразі є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслював, що рішення, які буде ухвалено на саміті НАТО у Вільнюсі, наблизять Україну до Альянсу.