Четкий сигнал Путину: РФ не имеет права вето на расширение НАТО

Москве и Минску было направлено четкое сообщение о том, что НАТО будет защищать каждого союзника, каждый дюйм территории. Российский диктатор Владимир Путин не имеет права вето на расширение НАТО, поэтому не может решить вопрос будущего членства Украины в Альянсе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Гааге вместе с лидерами семи стран Альянса, передает CNN.

По словам генсека, Альянс готов защищать членов от Беларуси и России, а события, связанные с восстанием ЧВК "Вагнер", являются "внутренними делами России".

На вопрос журналистов о вопросах безопасности, которые могут возникнуть в связи с прибытием в Беларусь руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его сил, Столтенберг заявил, что пока рано делать окончательные выводы.

Кроме того, генсек НАТО подчеркнул, что не Путин и не Россия будут решать вопросы будущего членства Украины в НАТО, сообщает Укринформ .

"Все соглашаются, что двери НАТО открыты... Все союзники соглашаются с тем, что Украина будет членом", - отметил Столтенберг.

В частности, он подчеркнул, что РФ не может и не будет решать этот вопрос, им будет заниматься только Альянс и Украина.

"Президент Путин не имеет права вето на расширение НАТО", – отметил Столтенберг.

Он добавил, что между союзниками продолжаются консультации и они уверены, что смогут прийти к консенсусу относительно стремления Украины к членству. Однако наиболее актуальным вопросом является обеспечение превосходства Украины в войне против России.

"Если Украина не останется суверенной и независимой нацией, то вопрос о членстве не будет стоять вообще", – сказал Столтенберг.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что решения, которые будут приняты на саммите НАТО в Вильнюсе, приблизят Украину к Альянсу .