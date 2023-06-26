Генсек НАТО о неудачном мятеже в РФ: свидетельствует о большой ошибке Путина

Попытка мятежа ЧВК "Вагнер" в России демонстрирует, насколько большую стратегическую ошибку совершил президент страны-агрессора Владимир Путин, развязав войну против Украины.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

"События минувших выходных – это внутреннее дело России и еще одна демонстрация большой стратегической ошибки, которую совершил президент Путин своей незаконной аннексией Крыма и войной против Украины", - отметил он.

Столтенберг также подчеркнул, что, поскольку Россия продолжает свое нападение, еще важнее продолжать поддерживать Украину.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. На фоне происходящего в Москве и ряде регионов России был объявлен режим контртеррористической операции.

Однако вечером 24 июня стало известно, что Пригожин согласился остановить движение своих боевиков после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Разведка Соединенных Штатов ожидала, что марш "вагнеровцев" на Москву натолкнется на гораздо большее сопротивление со стороны российских военных и будет "намного кровавым, чем был".