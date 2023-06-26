В Китае отреагировали на неудачный мятеж в РФ

Китай поддерживает усилия властей России по стабилизации ситуации в стране после неудачного бунта главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина против Кремля и руководства Минобороны РФ.

Об этом информирует Синьхуа.

По словам представителя МИД Китая, страна на стороне России в сохранении национальной стабильности и достижении развития и процветания. Это касается и инцидента с ЧВК "Вагнер", пытавшегося восстать против Кремля.

В то же время события, связанные с демаршем Пригожина, в КНР назвали "внутренним делом России".

Представитель МИД Китая подчеркнул, что КНР является дружественным соседом РФ и ее стратегическим партнером по всестороннему сотрудничеству в новую эпоху.

Заметим, что после "бунта" Пригожина, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с руководителями так называемых "дружественных" стран, а именно с президентами Турции, Казахстана и Беларуси. О разговоре с главой Китая Си Цзиньпином не сообщалось.

Напомним, Евгений Пригожин 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .

По данным СМИ и собственно Пригожина, "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже и двигались в направлении Москвы. На фоне происходящего в Москве и ряде регионов России был объявлен режим контртеррористической операции.

Однако вечером 24 июня стало известно, что Пригожин согласился остановить движение своих боевиков после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Разведка Соединенных Штатов ожидала, что марш "вагнеровцев" на Москву натолкнется на гораздо большее сопротивление со стороны российских военных и будет "намного кровавым, чем был".