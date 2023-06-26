У Китаї відреагували на невдалий заколот у РФ

Китай підтримує зусилля влади Росії зі стабілізації ситуації в країні після невдалого бунту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина проти Кремля та керівництва Міноборони РФ.

Про це інформує Сіньхуа.

За словами представника МЗС Китаю, країна на боці Росії у збереженні національної стабільності та досягненні розвитку та процвітання. Це стосується і інциденту з ПВК "Вагнер", яка намагалася повстати проти Кремля.

У той же час, події, пов’язані з демаршем Пригожина, у КНР назвали «внутрішньою справою Росії».

Представник МЗС Китаю підкреслив, що КНР є дружнім сусідом РФ і її стратегічним партнером по всебічному співробітництву в нову епоху.

Зауважимо, після "бунту" Пригожина, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін провів телефонні розмови з очільниками так званих "дружніх" країн, а саме з президентами Туреччини, Казахстану та Білорусі. Про розмову з главою Китаю Сі Цзіньпіном не повідомлялося.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії було оголошено режим контртерористичної операції.

Однак ввечері 24 червня стало відомо, що Пригожин погодився зупинити рух своїх бойовиків після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком й "вагнерівці" розвернулися від Москви. Також була інформація, що вони залишили військовий штаб у Ростові-на-Дону.

Натомість розвідка Сполучених Штатів очікувала, що марш "вагнерівців" на Москву наштовхнеться на набагато більший опір з боку російських військових і буде "набагато кривавішим, ніж був".