Генсек НАТО про невдалий заколот у РФ: свідчить про велику помилку Путіна

Спроба заколоту ПВК "Вагнера" у Росії демонструє, наскільки велику стратегічну помилку зробив президент країни-агресора Володимир Путін, розв'язавши війну проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters.

"Події минулих вихідних - це внутрішня справа Росії і ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, яку зробив президент Путін своєю незаконною анексією Криму та війною проти України", - зазначив він.

Столтенберг також наголосив, що оскільки Росія продовжує свій напад, ще важливіше продовжувати підтримувати Україну.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

За даними ЗМІ та власне Пригожина, "вагнерівці" взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону й Воронежі та рухалися в напрямку Москви. На тлі цих подій у Москві та низці регіонів Росії було оголошено режим контртерористичної операції.

Однак ввечері 24 червня стало відомо, що Пригожин погодився зупинити рух своїх бойовиків після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком й "вагнерівці" розвернулися від Москви. Також була інформація, що вони залишили військовий штаб у Ростові-на-Дону.

Натомість розвідка Сполучених Штатів очікувала, що марш "вагнерівців" на Москву наштовхнеться на набагато більший опір з боку російських військових і буде "набагато кривавішим, ніж був".