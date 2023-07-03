"Все залежатиме від ситуації на полі бою". В ОП відповіли, чи поїде Зеленський на саміт НАТО

Рішення про візит президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11-12 липня, ще не ухвалене.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров у коментарі "Суспільному".

"Ми зазвичай не коментуємо заздалегідь, не анонсуємо з міркувань безпеки. А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою", - зазначив він.

Никифоров наголосив,що рішення ще не ухвалене.

"Вам потрібно звернути увагу на заяви президента, він чітко ці обставини вже описував", — додав речник президента.

Що відомо про саміт НАТО у Вільнюсі

Наступний саміт НАТО відбудеться 11-12 липня. Президент Володимир Зеленський говорив, що Альянсу слід ухвалити амбітні рішення щодо відносин із Україною.

Своєю чергою ЗМІ писали, що члени НАТО планують запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку Києва та його заявки на членство. Але будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою.

Пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт вказувала, що західні союзники навряд запросять Україну приєднатися до Альянсу під час війни, однак вони все ще обговорюють формулювання, щоб засвідчити свою відданість Києву.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що на саміті у Вільнюсі не буде обговорюватися запрошення України до Альянсу.

А український міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що на заході або після нього формат зустрічей у вигляді Комісії Україна-НАТО замінять на формат Ради. Це новий рівень стосунків та взаємодії, коли Україна ще не буде членом Альянсу, але перебуватиме у всіх комітетах й у всіх представницьких засіданнях з правом порушувати питання, які прописані у відповідних угодах.