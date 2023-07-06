Зеленский прибыл в Болгарию

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 июля, прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии — Софию.

Об этом глава государства сообщил в своих социальных сетях.

Гарант запланировал переговоры с премьер-министром Николаем Денковым и рассчитывает на "разговор по существу". Он также встретится с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками, журналистами.

"Оборонительная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация Формулы мира", - назвал Зеленский темы для переговоров с политиками.

Какие отношения у Украины с Болгарией

Напомним, что президент Болгарии известен своими антиукраинскими высказываниями. В частности, он называл "Крым российским".

В то же время правительство страны поддерживает Украину и выступает против агрессии России. Болгария решила закрыть доступ к морским и речным портам для всех судов РФ. Но вместе с тем вводила запрет на импорт продуктов питания из Украины, объяснив это тем, что значительные объемы украинского продовольствия остались в стране и нарушили основные производственно-торговые цепочки. Впоследствии решение отменили.