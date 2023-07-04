Президент Украины Владимир Зеленский посетит Болгарию по приглашению правительства страны. По соображениям безопасности, детали визита не разглашаются.

Об этом сообщает болгарское издание "24 часа" со ссылкой на дипломатические источники.

Детали визита президента Украины пока не уточняются, но предположительно он состоится в четверг, 6 июля. Часы визита Зеленского также содержатся в тайне.

"Визит Президента Украины состоялся после того, как депутаты в прошлом созыве парламента отказались слушать его обращение о помощи", - говорится в сообщении.

Ранее депутаты 47-го созыва парламента отказались слушать министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Он провел несколько дней в Софии, пытаясь договориться о военной помощи, но ему было отказано.

Напомним, Министерство обороны Болгарии не проводило переговоров о безвозмездном предоставлении Украине болгарских истребителей МиГ-29. Передача самолетов может привести к дефициту техники в самой стране, что повлияет на обороноспособность Болгарии, что противоречит конституции и законам страны.