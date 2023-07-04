Президент України Володимир Зеленський відвідає Болгарію на запрошення уряду країни. З міркувань безпеки деталі візиту не розголошуються.

Про це повідомляє болгарське видання "24 години" з посиланням на дипломатичні джерела.

Деталі візиту президента України поки не уточнюються, але, ймовірно, він відбудеться у четвер, 6 липня. Години візиту Зеленського також тримають у таємниці.

"Візит Президента України стався після того, як депутати минулого скликання парламенту відмовилися слухати його звернення про допомогу", - йдеться в повідомленні.

Виданя пише, що раніше депутати 47-го скликання парламенту відмовилися слухати міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Він провів кілька днів у Софії, намагаючись домовитися про військову допомогу, але йому було відмовлено.

Нагадаємо, Міністерство оборони Болгарії не проводило переговорів про безоплатне надання Україні болгарських винищувачів МіГ-29. Передача літаків може призвести до дефіциту техніки в самій країні, що вплине на обороноздатність Болгарії, а це суперечить конституції і законам країни.