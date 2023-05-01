В Болгарии расследуют, почему правительство не вводило санкции против россиян

Правительство Болгарии подозревают в том, что оно не применяло санкции против России. Об этом сообщило Euractiv, ссылаясь на заявление генерального прокурора Ивана Гешева, которое он сделал, находясь с визитом в Молдове и Украине.

Генеральный прокурор Болгарии поручил Государственному агентству национальной безопасности провести расследование, реализует ли правительство страны санкции против россиян, введенных Европейским Союзом.

В Болгарии за наложение санкций отвечает Национальное агентство доходов, хотя за последние восемь лет оно не выдало ни одного документа о применении санкций.

В начале этой недели депутат Делян Добрев заявил, что миллионы российских олигархов отмываются через банк в Болгарии. Днем позже прокуратура сообщила, что расследование дела поручило Госнацбезопасности.

"Прокуратура запрашивает информацию от Совета министров и всех министерств и ведомств, участвующих в Координационной группе (по санкциям против России), о конкретных принятых мерах, действиях и актах, изданных в связи с введенными санкциями", - сообщили в прокуратуре в пятницу.

В настоящее время ЕС ввел санкции против почти 1400 граждан России и более 170 компаний, а также всех связанных физических и юридических лиц. В прошлом году страны ЕС заморозили более 300 миллиардов евро в российских банках и 20 миллиардов евро, принадлежащих российским олигархам активов. Все эти меры были введены после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Как пишет издание, даже Венгрия, часто отстаивающая позиции в пользу России, заморозила российские активы на сумму более 900 миллионов евро. В Болгарии почти 300 000 россиян владеют более 500 000 недвижимостью, согласно последним данным властей в 2019 году.

Отметим, власти Болгарии с 8 апреля решили закрыть доступ к морским и речным портам страны для всех судов РФ, независимо от флага, под которым они ходят и имеющих сертификат Морского судового реестра России.

Болгария ввела временный запрет на импорт продуктов питания из Украины, объяснив это тем, что значительные объемы украинского продовольствия остались в Болгарии и нарушили основные производственно-торговые цепочки.