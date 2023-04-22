Украина и Болгария согласовали разблокировку автомобилей на границе

Украина и Болгария договорились о разблокировании автомобилей на границе и их разгрузке. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины.

Соответствующий вопрос согласовали министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев.

"Стороны обсудили сложившуюся ситуацию, договорились дождаться решения Еврокомиссии и затем продолжить переговоры. Также министры согласовали разблокировку автомобилей на границе и их разгрузку", – говорится в сообщении.

Напомним, 19 апреля стало известно, что Болгария вводит временный запрет на импорт продуктов питания из Украины. Однако в болгарском правительстве заверили, что транзит товаров сохранится.

Запрет на импорт некоторых украинских товаров ввели и ряд других стран ЕС. Это произошло после того, как европейские фермеры протестовали из-за беспошлинного ввоза украинского зерна, который привел к снижению их доходов.

Как писало Financial Times, введение ограничений на импорт украинского зерна в пять стран-членов ЕС планируется и на уровне самого блока. Предполагается, что исключением станет реэкспорт в другие государства Евросоюза и другие части мира, а само ограничение будет действовать до июня 2023 года.

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