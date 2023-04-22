Україна й Болгарія погодили розблокування автомобілей на кордоні

Україна й Болгарія домовилися про розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження. Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики України.

Зазначається, що відповідне питання погодили міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та міністр сільського господарства Болгарії Явор Гечев.

"Сторони обговорили ситуацію, що склалася, домовилися дочекатися рішення Єврокомісії і потім продовжити переговори. Також міністри погодили розблокування автівок на кордоні та їх розвантаження", – йдеться в повдіомленні.

Нагадаємо, 19 квітня стало відомо, що Болгарія вводить тимчасову заборону на імпорт продуктів харчування з України. Однак у болгарському уряді запевнили, що транзит товарів збережеться.

Заборону на імпорт деяких українських товарів запровадили й низка інших країн ЄС. Це сталося після того, як європейські фермери протестували через безмитне ввезення українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Як писало Financial Times, запровадження обмежень на імпорт українського зерна до пʼяти країн-членів ЄС планується й на рівні самого блоку. Передбачається, що винятком стане реекспорт до інших держав Євросоюзу та інших частин світу, а саме обмеження діятиме до червня 2023 року.

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