У Болгарії розслідують, чому уряд не запроваджував санкції проти росіян

Уряд Болгарії підозрюють в тому, що він не застосовував санкції проти Росії. Про це повідомило Euractiv, посилаючись на заяву генерального прокурора Івана Гешева, яку він зробив, перебуваючи з візитом у Молдові та Україні.

Генеральний прокурор Болгарії доручив Державному агентству національної безпеки провести розслідування, чи уряд країни реалізує санкції проти росіян, які запровадив Європейський Союз.

У Болгарії за накладення санкцій відповідає Національне агентство доходів, хоча за останні вісім років воно не видало жодного документу про застосування санкцій.

На початку цього тижня депутат Делян Добрев заявив, що мільйони російських олігархів відмиваються через банк у Болгарії. Днем пізніше прокуратура повідомила, що розслідування справи доручила Держнацбезпеці.

“Прокуратура запитує інформацію від Ради міністрів і всіх міністерств і відомств, які беруть участь у Координаційній групі (щодо санкцій проти Росії), про конкретні вжиті заходи, дії та акти, видані у зв’язку із запровадженими санкціями”, - повідомили в прокуратурі в п’ятницю.

Наразі ЄС запровадив санкції проти майже 1400 громадян Росії та понад 170 компаній, а також усіх пов’язаних фізичних та юридичних осіб. Минулого року країни ЄС заморозили понад 300 мільярдів євро в російських банках і 20 мільярдів євро активів, що належать російським олігархам. Усі ці заходи були введені після вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Як пише видання, навіть Угорщина, яка часто відстоює позиції на користь Росії, заморозила російські активи на суму понад 900 мільйонів євро. У Болгарії майже 300 000 росіян володіють понад 500 000 нерухомістю, згідно з останніми даними влади в 2019 році.

Зазначимо, влада Болгарії з 8 квітня вирішила закрити доступ до морських і річкових портів країни для всіх суден РФ, незалежно від прапора, під яким вони ходять і які мають сертифікат Морського суднового реєстру Росії.

Нагадаємо, Болгарія ввела тимчасову заборону на імпорт продуктів харчування з України, пояснивши це тим, що значні обсяги українського продовольства залишилися в Болгарії та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки.