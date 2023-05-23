В ЕС назвали единственную страну, не снявшую односторонние ограничения на импорт агропородукций из Украины

В настоящее время Венгрия осталась единственной страной в Восточной Европе, которая не отменила односторонние ограничения, наложенные на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает корреспондент "Укринформа" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Европейской комиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Мириам Гарсиа Феррер.

"Есть все еще одна страна, которая не отменила единоличные меры против аграрного экспорта из Украины. Это не обязательно должно отражаться на украинском транзите, и не касается всего ЕС. Но мы предложили пакет помощи при условии, что односторонние меры должны быть отозваны". Страна, которая этого не сделала – Венгрия, – отметила Феррер.

28 апреля Еврокомиссия согласовала пакет мер с Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией, который должен вступить в силу после отмены ими своих односторонних ограничений на аграрный импорт из Украины. Этот пакет также включал прямую помощь фермерам, пострадавшим в пяти странах, включая Румынию.

"3 мая мы обсудили пакет помощи на 100 миллионов евро и условия его предоставления. На данный момент мы все еще ожидаем устранения определенных односторонних мер, которые были введены, до того, как мы сможем сделать следующий шаг", - добавила Феррер.

По ее словам, помощь будет предоставляться в размере 450 млн. евро в год и будет выделяться из специального сельскохозяйственного резерва ЕС. Первую часть из этой суммы в размере 56 млн. евро уже использовали в марте.

"Сейчас мы предложили еще 100 миллионов евро для второго пакета и также - менее значительные суммы для стран, пораженных другими рыночными ситуациями и кризисами", - отметила представитель Еврокомиссии и добавила, что в настоящее время в фонде доступно более половины этой суммы и при необходимости ее готовы использовать.

Напомним, Польша, Венгрия, Словакия и Болгария запретили импорт украинской агропродукции до 30 июня. В частности, запрещение касается импорта зерна, молочной продукции, мяса и других товаров.

Украинские власти смогли договориться с польскими партнерами о возобновлении транзита украинской агропродукции через территорию Польши, который вновь заработает ночью с 20 на 21 апреля, но с учетом дополнительных мер контроля. Болгария заявила о временном запрете на импорт продуктов питания из Украины 19 апреля.